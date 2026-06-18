Nadia Mejía estaba en el aeropuerto durante ataque armado en Guayaquil

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, estuvo en el aeropuerto de Guayaquil cuando se produjo un ataque armado que dejó víctimas.

Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador, permaneció dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil durante el violento ataque armado que conmocionó a todo el país el miércoles 17 de junio de 2026.

De acuerdo con la información, la reina de belleza acababa de aterrizar de Medellín, Colombia, tras cumplir compromisos de trabajo, justo en horas cercanas al hecho violento.

La reina de belleza hizo un 'live' durante el ataque

Debido a la balacera ocurrida en la zona de arribos internacionales, el personal de seguridad impidió la salida de los pasajeros para resguardar sus vidas, manteniéndolos retenidos en el interior por aproximadamente una hora.

Durante el encierro, Mejía realizó un 'live' mostrando la aglomeración y el pánico masivo, manifestando visiblemente afectada: "No podemos seguir así, no sé qué está pasando, pero algo necesita cambiar en el país".

También publicó una historia en su cuenta de Instagram agradeciendo a las personas que mostraron preocupación y estuvieron pendientes de ella durante el hecho.

"Hoy les pido que se unan en oración a mí por Ecuador para que la violencia y la delincuencia disminuyan, para que la paz prevalezca y para que nuestras comunidades puedan vivir con la seguridad que merecen", escribió.

Momentos de tensión se vivieron la tarde del miércoles por detonaciones del arma de fuego en el área de arribos internacionales del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

Dos adolescentes fueron detenidos en la terminal aérea por disparar contra un hombre. El ministro del Interior, John Reimberg reveló que los menores tienen 15 y 16 años de edad.