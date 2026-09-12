Triple choque en Babahoyo deja personas heridas; un traíler se incendió 

Un tráiler se incendió tras un choque múltiple en Babahoyo, este sábado 12 de septtiembre de 2026

Un triple choque se registró este sábado 12 de septiembre en la vía E-25 Babahoyo–Pueblo Viejo, en el sector La Julia, recinto La Delia, provincia de Los Ríos.

La emergencia fue reportada al ECU 911 a las 12:58, luego de que una llamada alertara sobre la colisión entre un bus de pasajeros, un tráiler y un automóvil. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió.

Videos registrados en el lugar muestran al tráiler envuelto en llamas, mientras que el bus de pasajeros quedó volcado sobre la carretera.

Varias personas fueron trasladadas a hospitales

El ECU911 informó que se desplegaron al lugar unidades del Ministerio de Salud Pública, Cuerpo de Bomberos de Babahoyo y Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Los equipos de socorro brindaron atención prehospitalaria a varias personas heridas. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a diferentes casas de salud para recibir atención especializada.

Debido a las labores de emergencia, la circulación vehicular en la E-25 permanece totalmente cerrada en el sector del accidente.

Personal de la CTE realiza una investigación para determinar las circunstancias y posibles causas que provocaron el siniestro. El ECU 911 recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.