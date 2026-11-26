Decenas de casas inundadas en la ciudad de Manta, en Manabí, tras el desbordamiento de los ríos Burro y Manta.

El impacto del fenómeno de El Niño en Ecuador aumenta. A tres días de que se cumplan tres meses de la declaratoria de alerta roja nacional, el balance de las emergencias asciende a 30 personas fallecidas, 15 heridas y más de 121 000 afectadas o damnificadas.

Las cifras fueron difundidas este jueves 26 de noviembre de 2026 por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), que contabiliza 2 116 eventos adversos vinculados con las precipitaciones desde el 29 de agosto.

Ninguna de las 24 provincias del país ha quedado exenta de las emergencias. Sin embargo, los mayores estragos se concentran en Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena, Manabí y Bolívar.

De cada diez eventos registrados durante este período, aproximadamente seis corresponden a inundaciones. Los deslizamientos de tierra, vendavales y la erosión hídrica también figuran entre las principales emergencias.

Tres nuevas muertes por las lluvias en Manabí y Los Ríos

El balance de víctimas mortales aumentó el miércoles 25 de noviembre, tras registrarse tres fallecimientos en dos provincias de la Costa ecuatoriana.

En Manabí, la fuerza de las corrientes de agua terminó con la vida de dos personas. En Los Ríos, un deslizamiento de tierra provocó la muerte de una mujer embarazada.

A las pérdidas humanas se suma la situación de cientos de ciudadanos que han tenido que abandonar sus hogares. Según Gestión de Riesgos, 555 personas permanecen en albergues y refugios temporales.

El Niño deja más de 30 000 viviendas afectadas

La magnitud de las precipitaciones también se refleja en los daños a la infraestructura. En casi 90 días de alerta roja, 30 071 viviendas han sufrido afectaciones y otras 121 han quedado destruidas.

La conectividad entre distintas localidades del país también está comprometida. Los daños alcanzan a más de 50 puentes y superan los 53 kilómetros de carreteras.

Uno de los casos más críticos es el de la vía Alóag-Santo Domingo, que lleva tres semanas cerrada debido a los derrumbes. Esta carretera constituye uno de los principales corredores para la movilización de pasajeros y mercancías entre la Sierra y la Costa.

Más de 17 000 hectáreas de cultivos afectadas por El Niño

El sector agropecuario tampoco ha escapado de las consecuencias de las precipitaciones. El balance nacional registra afectaciones en más de 17 264 hectáreas de cultivos y la muerte de más de 2 500 animales.

Estos daños se suman a las dificultades de movilidad que enfrentan las zonas productivas debido a las inundaciones y al deterioro de la infraestructura vial.