La Copa Ecuador 2026 ya tiene todo listo para definir a su nuevo campeón. Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentarán en la gran final el jueves 10 de diciembre de 2026, a partir de las 19:00, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó la sede y el horario tras realizar un ajuste en el calendario original, que contemplaba disputar el encuentro el 2 de diciembre. Delegados del organismo ya inspeccionaron el gramado y las instalaciones del escenario azuayo para coordinar el operativo de seguridad.

Este compromiso marcará la definición de la quinta edición del certamen nacional a partido único. Además del trofeo, el equipo ganador obtendrá el boleto directo para representar al país en la Copa Libertadores 2027.

Ambos finalistas llegan tras superar exigentes llaves en semifinales. Independiente del Valle selló su clasificación con autoridad al golear 5-0 en el marcador global a Delfín, mientras que Universidad Católica avanzó tras imponerse 4-3 en una apretada serie ante Liga de Quito.

El duelo en Cuenca representará el segundo choque decisivo entre ambos clubes durante la temporada 2026. El pasado 13 de mayo, los rayados derrotaron 3-0 al cuadro camarata en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda para quedarse con la Supercopa de Ecuador.

En los próximos días, la FEF anunciará los precios de las localidades y la plataforma habilitada para la venta de entradas. La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de Teleamazonas y DSports para todo el territorio ecuatoriano.