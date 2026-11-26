La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 27 desbordamientos de cuerpos hídricos en cuatro provincias de Ecuador este jueves 26 de noviembre de 2026.

Un total de 27 desbordamientos de ríos se registran en Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:01 de este jueves 26 de noviembre de 2026.

Las emergencias se concentran en Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Azuay, donde varios ríos, esteros y canales han superado sus niveles habituales.

Los Ríos encabeza el reporte con 16 desbordamientos, seguido de Guayas con ocho, Esmeraldas con dos y Azuay con uno.

¿Qué ríos se desbordaron en Los Ríos?

La provincia de Los Ríos concentra 16 reportes de desbordamientos en los cantones Babahoyo, Montalvo, Quinsaloma, Urdaneta y Vinces.

Entre los cuerpos hídricos afectados se encuentran:

Babahoyo: ríos San Pablo, Chilintomo, Babahoyo y La Clementina

Montalvo: ríos La Esmeralda, Las Balsas, Tigre y San Pablo

Quinsaloma: ríos Chipe y Calope

Urdaneta: ríos Catarama, Salampe y Pijullo

Vinces: río Macul, con dos sectores reportados

Entre las localidades identificadas por Gestión de Riesgos constan La Esmeralda, Salvador Allende, Pisagua Alto, La Maritza, San Gabriel y sectores de la parroquia Antonio Sotomayor.

Guayas registra ocho desbordamientos

En Guayas, los reportes corresponden a los cantones Balzar, Guayaquil, Palestina, Pedro Carbo y Salitre.

Los cuerpos hídricos afectados son:

Estero San Juan, en Balzar

Río Daule, en Guayaquil

Estero Guabito y río Pula, en Palestina

Canal Sabanero, en Pedro Carbo

Ríos Salitre, Vinces y Pula, en Salitre

Las localidades reportadas incluyen sectores de Tarqui, Las Abras, La Virgen, La Estrella y Junquillal.

También hay desbordamientos en Esmeraldas y Azuay

En Esmeraldas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos identificó dos desbordamientos en el cantón Eloy Alfaro.

Los reportes corresponden al río Onzole, en la parroquia San Francisco de Onzole, y al río Cayapas, en el sector de San Miguel de Cayapas.

Mientras tanto, en Azuay, se registró el desbordamiento del río Piedras, en el sector de Molleturo, cantón Cuenca.