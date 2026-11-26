A tres días de las elecciones seccionales del próximo domingo 29 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que 22 recintos electorales a escala nacional presentan afectaciones por inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Ante este escenario, la entidad activó un plan de contingencia notificar a los votantes sobre posibles traslados de última hora, tomando en cuenta que este jueves arrancó el calendario electoral con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

22 recintos cambiados y posibles traslados de última hora

Según información del CNE de este jueves 26 de noviembre, a los 10 recintos electorales que ya fueron reemplazados oficialmente por sedes alternas se sumaron 12 nuevos puntos de votación que amanecieron con problemas derivadas de las precipitaciones.

José Cabrera, presidente del CNE, advirtió que el traslado de un recinto inundado hacia otro puede decidirse incluso el mismo domingo 29 de noviembre si las condiciones climáticas obligan a tomar esa medida.

Estas son los escenarios que se pueden presentar:

Reubicación de recintos: Puede ser resuelta directamente por las delegaciones provinciales electorales para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de la jornada.

Puede ser resuelta directamente por las para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de la jornada. Suspensión o aplazamiento: En caso de que la emergencia climática obligue a suspender o postergar las votaciones en una zona específica, la decisión deberá ser aprobada exclusivamente por el Pleno del CNE.

El organismo aseguró que los kits electorales ya fueron distribuidos a las 24 provincias sin novedades. De los 433 recintos catalogados como de difícil acceso, cerca de 180 ya cuentan con el material electoral bajo resguardo y traslado de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo saber si cambió el lugar de tu recinto electoral?

Para evitar contratiempos innecesarios el día de las elecciones, el CNE exhortó a los electores a verificar su lugar de votación antes de salir de casa.

Todas las áreas de comunicación provinciales y nacionales del CNE están habilitadas para difundir alertas en tiempo real.

Puedes comprobar si tu recinto o mesa sufrió alguna modificación a través de tres vías oficiales: