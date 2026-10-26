El Niño entra en fase de 'mayor apogeo' y mantiene lluvias intensas en Ecuador

El Niño 2026-2027 alcanza su madurez con altas temperaturas y un llamado a la prevención.

El fenómeno de El Niño entró en una fase de mayor apogeo y mantiene las condiciones favorables para la presencia de lluvias intensas y tormentas eléctricas en varias zonas de Ecuador, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El organismo prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos días, principalmente en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Bolívar, Loja y Galápagos.

Lluvias continuarán el martes 27 de octubre

Las lluvias más intensas se registraron este lunes 26 de octubre de 2026 y se prevé que vuelvan a presentarse desde la madrugada del martes 27 de octubre.

Durante la tarde del martes 27 también se esperan lluvias y tormentas, con un pico de intensidad entre las 15:00 y las 17:00.

🟣 Comunicado | A la ciudadanía: https://t.co/Jek9xnFgEa — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 27, 2026

El Inamhi señaló que el escenario meteorológico podría mantenerse durante los siguientes días. La predicción para el jueves 29 y viernes 30 de octubre muestra condiciones similares a las registradas este lunes 26.

La entidad anunció que actualizará su advertencia meteorológica el miércoles 28 de octubre, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía sobre la evolución del fenómeno.

Litoral ya supera la mitad de sus lluvias habituales

El Inamhi informó que, entre septiembre y octubre de 2026, gran parte de la región Litoral ya ha acumulado más del 50% de las precipitaciones normales de su temporada lluviosa, que corresponde al periodo entre enero y abril.

⛈️ https://t.co/YnTeuJhLKC 👉 La coincidencia de intensas lluvias y períodos de marea alta en el río Guayas incrementa el riesgo de severas inundaciones en los sectores vulnerables de #Guayaquil. https://t.co/bJL3WA1Frv — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 27, 2026

Un ejemplo es Guayaquil, donde durante septiembre y octubre se han registrado 683,9 milímetros de lluvia, frente a los 1 055,6 milímetros que corresponden a su acumulado normal durante la época lluviosa.

Por ejemplo, las lluvias y tormentas eléctricas también generaron afectaciones en distintos sectores de Guayaquil durante la tarde de este lunes 26 de octubre.

Según Segura EP, se reportó acumulación de agua en 66 sectores de la ciudad, en medio de la jornada de precipitaciones.