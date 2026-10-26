Fuertes lluvias en Guayaquil: calles anegadas y estudiantes sin poder salir de sus escuelas

Pascuales, la vía a Daule y Los Ceibos, donde el agua llegó en algunos puntos hasta el capó de los vehículos.

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este lunes 26 de octubre provocaron inundaciones en varios sectores de Guayaquil, complicaron la circulación vehicular y dejaron automotores afectados por la acumulación de agua en las calles.

Entre las zonas más afectadas están Pascuales, la vía a Daule, Mapasingue y Los Ceibos, donde las precipitaciones anegaron distintas calles. En ciertos puntos, el nivel del agua llegó hasta el capó de algunos vehículos, lo que dificultó el tránsito y dejó a conductores expuestos a las inundaciones.

La acumulación de agua también provocó que varios vehículos quedaran afectados en las vías. Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores evitar atravesar calles inundadas, ya que no siempre es posible calcular la profundidad del agua ni identificar posibles obstáculos bajo la superficie.

Estudiantes permanecieron en sus escuelas por las inundaciones

Las lluvias también afectaron a familias y estudiantes. Debido a las dificultades para movilizarse por las calles anegadas, algunos padres no pudieron llegar a tiempo a las instituciones educativas para retirar a sus hijos.

Ante esta situación, varios estudiantes permanecieron en sus escuelas bajo el cuidado de sus maestros, mientras sus familiares buscaban la manera de llegar a recogerlos. Las inundaciones complicaron los desplazamientos durante la tarde, especialmente en los sectores con mayor acumulación de agua.

Segura EP reportó acumulación de agua en varios sectores

Durante la tarde, Segura EP reportó ocho sectores con acumulación de agua hasta las 14:45. Entre los puntos identificados estaban la avenida 25 de Julio y Juan Pío Jaramillo; Guillermo Pareja y Miguel Ángel Jirón; la avenida Víctor Emilio Estrada y Laureles; y la avenida Enrique Ortega Moreira.

También se reportaron novedades en la intersección de Víctor Emilio Estrada y Costanera, en la avenida Benjamín Carrión, en Samanes 1 y en la avenida del Bombero, en dirección a la avenida Rodríguez Bonín. Las condiciones de las vías pueden variar conforme continúen las precipitaciones.

La tormenta se suma a la actividad eléctrica registrada en la madrugada

La tormenta de esta tarde se produjo después de otro episodio de actividad eléctrica registrado durante la madrugada de este lunes. En ese evento, la plataforma de monitoreo meteorológico Amaru reportó 320 rayos en un periodo de 30 minutos cerca de Guayaquil.

Durante la tarde también se reportaron nuevas descargas eléctricas. Según Amaru, hasta las 13:53 se habían registrado 30 rayos durante el desarrollo de la tormenta, con un sistema cercano a la vía a la Costa. Estas cifras corresponden a episodios y horarios diferentes.

El INAMHI mantiene una alerta por lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) mantiene una alerta de severidad extrema para Guayas y El Oro, vigente hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre.

El organismo advierte sobre la posibilidad de lluvias de intensidad moderada a muy fuerte, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la región Litoral. Los eventos de mayor intensidad podrían presentarse durante el lunes 26 y martes 27 de octubre.

Ante las inundaciones, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse alejado de calles anegadas y no intentar cruzar zonas donde el agua cubra la calzada. También es importante seguir los reportes oficiales sobre el estado de las vías y las condiciones meteorológicas.

Las lluvias de esta tarde dejaron afectaciones en la movilidad de Guayaquil y complicaron las actividades de numerosas familias, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de los puntos con acumulación de agua.