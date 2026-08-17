¿No te pagaron el décimo cuarto sueldo? Pasos y requisitos para denunciar en Ecuador.

El pago del décimo cuarto sueldo es un derecho laboral obligatorio en Ecuador.

Si tu empleador no te depositó este beneficio dentro de los plazos legales, puedes una denuncia ante el Ministerio del Trabajo para exigir el cobro de tu dinero.

El proceso de reclamo no requiere de un abogado, es completamente gratuito y se puede realizar de forma presencial o a través de internet.

Pasos para denunciar

Si venció el plazo oficial (15 de marzo en la Costa y Galápagos, o 15 de agosto en la Sierra y Amazonía) y no recibió el pago de USD 482 dólares correspondientes al Salario Básico de 2026, sigue estos pasos:

1. Verifica el registro en el SUT

Antes de denunciar, ingresa al portal del Sistema Único de Trabajo (SUT).

En esta plataforma puedes comprobar si el empleador registró el pago o si existe un informe pendiente.

2. Ingresa la denuncia en el Ministerio del Trabajo

Si el pago no aparece acreditado, presenta la denuncia formal mediante dos vías:

En línea:



A través de la plataforma web del Ministerio del Trabajo , en la sección de denuncias laborales .

A través de la del , en la . Presencial:



Acudiendo a las delegaciones provinciales de la entidad laboral con tu cédula de ciudadanía.

¿No te pagaron el décimo cuarto sueldo? Pasos y requisitos para denunciar en Ecuador. Foto: Pexels

3. Solicita una inspección laboral

Puedes pedir la intervención directa de un inspector del trabajo. El funcionario acudirá a las instalaciones de la empresa para verificar la falta, levantar un acta y exigir al empleador al pago inmediato.

¿Qué sanciones enfrenta el empleador que no paga?

Las empresas que incumplen con el pago de la decimocuarta remuneración se exponen a severas sanciones económicas impuestas por las autoridades.

Multas económicas

Van desde 3 hasta 20 Salarios Básicos Unificados (SBU). Para 2026, esto representa montos entre 1.446 y 9.640 dólares .

Medidas correctivas

El Ministerio del Trabajo emite ordenanzas de pago obligatorio a favor de los empleados afectados.

Reincidencia

Si la empresa vuelve a cometer la falta, las multas se duplican y el empleador queda registrado en el sistema con antecedentes de incumplimiento laboral.

¿Qué es el décimo cuarto sueldo?

El décimo cuarto sueldo o remuneración escolar equivale a un Salario Básico Unificado completo (USD 482 en 2026).

Si trabajas menos de un año, debes recibir un valor proporcional al tiempo laborado.

Ningún empleador puede hacer descuentos no autorizados, retener este monto ni aplazar la fecha de pago de manera unilateral.