Así funciona el Certificado de Inversión Audiovisual para incentivar la producción en Ecuador

Ecuador cuenta desde el 12 de agosto de 2026 con la Norma Técnica de aplicación del Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), uno de los principales incentivos tributarios creados para atraer producciones nacionales y extranjeras al país.

Según el Servicio de Rentas Internas, este mecanismo permite a las productoras recuperar, mediante un crédito tributario, hasta el 37% de determinados costos y gastos realizados en Ecuador.

El CIA fue creado por la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual (LOTDA) y es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI). La normativa establece que el certificado es un título valor que puede utilizarse para pagar impuestos administrados por el SRI.

¿Cómo funciona el Certificado de Inversión Audiovisual?

El incentivo está dirigido a productoras nacionales y extranjeras que ejecuten en Ecuador gastos elegibles relacionados con servicios audiovisuales y logísticos necesarios para desarrollar una producción.

El porcentaje reconocido puede llegar al 37% de los costos y gastos elegibles realizados en el país, siempre que estén respaldados por comprobantes de venta válidos y cumplan las condiciones establecidas en la normativa.

Un requisito central es que los recursos utilizados para financiar esos gastos provengan de inversión extranjera directa (IED) verificable y documentada, de acuerdo con las metodologías del Banco Central del Ecuador.

Esto significa que el mecanismo busca no solamente incentivar el rodaje de producciones en territorio ecuatoriano, sino también atraer capital extranjero y generar actividad económica alrededor de la industria audiovisual.

¿En qué producciones se puede aplicar?

El incentivo puede alcanzar diferentes formatos y expresiones audiovisuales, entre ellos:

Largometrajes.

Cortometrajes.

Series.

Telenovelas.

Reality shows.

Videos musicales.

Videojuegos.

Publicidad.

Nuevas expresiones multimedia.

¿Cuánto debe gastar una producción en Ecuador?

La normativa contempla condiciones específicas para determinar qué gastos pueden ser reconocidos dentro del certificado.

Para acceder al mecanismo se establecen montos mínimos de gasto en el país, según el tipo de producción.

Entre los valores señalados para las producciones constan:

Largometrajes de ficción USD 400 000

Series de ficción o documental y reality shows USD 150 000

Documentales USD 100 000

El cumplimiento de estos montos se suma a las demás condiciones exigidas para que una producción pueda acceder al incentivo.

El certificado puede utilizarse para pagar impuestos

Una vez emitido por el SRI, el CIA puede ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuestos administrados por la entidad.

La normativa también establece un tratamiento tributario para la transferencia del certificado: el ingreso obtenido por su transferencia no es gravable ni está sujeto a retención en la fuente del Impuesto a la Renta en Ecuador, de acuerdo con la LOTDA.