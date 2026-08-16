Décimo cuarto sueldo: ¿cómo gastar bien el décimo y cuidar las finanzas en agosto?

Los trabajadores en relación de dependencia reciben el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto.

El décimo cuarto sueldo puede convertirse en un alivio para el bolsillo de las familias ecuatorianas, especialmente durante agosto, cuando coinciden los gastos de regreso a clases en la Sierra y Amazonía con las vacaciones y otros desembolsos del hogar.

Este ingreso adicional que reciben todos los trabajadores en relación de dependencia, no necesariamente debe destinarse por completo al consumo. Una adecuada planificación puede permitir cubrir las necesidades inmediatas, disfrutar del descanso familiar y, al mismo tiempo, fortalecer la salud financiera del hogar.

Para Verónica Velasco, experta en educación financiera de Equifax Ecuador, la clave está en decidir cómo utilizar el dinero antes de recibirlo y establecer prioridades de acuerdo con la situación económica de cada familia.

¿En qué gastar el décimo cuarto sueldo?

La especialista plantea cuatro destinos estratégicos para aprovechar este ingreso adicional.

1. Priorizar los gastos del regreso a clases

Uno de los principales usos del décimo puede ser cubrir los gastos relacionados con el inicio del nuevo año escolar, como matrículas, pensiones, uniformes y útiles.

Destinar parte del ingreso a estas obligaciones permite afrontar los gastos escolares de manera anticipada y evitar que representen una presión adicional sobre el presupuesto mensual del hogar.

2. Crear un fondo para imprevistos

Otra alternativa es guardar una parte del décimo cuarto sueldo para enfrentar emergencias.

Incluso si se trata de una cantidad pequeña, colocar ese dinero en una cuenta de ahorros o en otro producto financiero formal puede ayudar a construir progresivamente un fondo de emergencia.

Contar con este respaldo permite enfrentar gastos inesperados, como una emergencia médica, una reparación del hogar u otra eventualidad, sin recurrir necesariamente a un nuevo crédito.

3. Destinar una parte a las vacaciones

Agosto también es una época de vacaciones para muchas familias de la Sierra y Amazonía. Por eso, utilizar una parte del décimo para un paseo, viaje o actividad familiar también puede formar parte de la planificación.

La recomendación es establecer previamente cuánto dinero se puede destinar al entretenimiento y respetar ese límite. De esta manera, es posible disfrutar del descanso sin comprometer otros gastos prioritarios ni generar nuevas deudas.

4. Pagar o reducir deudas

El décimo cuarto sueldo también puede utilizarse para cancelar deudas pendientes o realizar pagos anticipados, dependiendo de las condiciones de cada crédito.

Reducir las obligaciones financieras puede generar un alivio para el presupuesto mensual y contribuir a mantener un historial crediticio saludable.

Antes de decidir qué deuda pagar primero, es recomendable conocer el estado real de las obligaciones pendientes, sus condiciones y el impacto que tendría un pago anticipado.

¿Qué hacer si no tienes deudas pendientes?

Si los gastos inmediatos están cubiertos y no existen deudas por pagar, una alternativa es destinar el dinero a objetivos de ahorro o inversión.

En este caso, la recomendación es analizar productos financieros formales que se ajusten al perfil, objetivos y capacidad económica de cada persona.

La idea es que el décimo cuarto sueldo no se convierta únicamente en un ingreso destinado al consumo, sino que también pueda contribuir a construir un respaldo financiero para el futuro.

¿Cómo organizar el décimo cuarto sueldo?

Una estrategia sencilla consiste en dividir el dinero de acuerdo con las necesidades y prioridades del hogar antes de gastarlo.

Por ejemplo:

Primero: cubrir obligaciones y gastos escolares.

cubrir obligaciones y gastos escolares. Segundo: separar una cantidad para emergencias.

separar una cantidad para emergencias. Tercero: definir un presupuesto para vacaciones o entretenimiento.

definir un presupuesto para vacaciones o entretenimiento. Cuarto: analizar si conviene pagar o reducir deudas.

analizar si conviene pagar o reducir deudas. Quinto: si existe capacidad financiera, destinar el excedente al ahorro o inversión.

No existe una distribución única que funcione para todas las familias. La proporción destinada a cada rubro dependerá de los ingresos, gastos, deudas y objetivos financieros de cada hogar.

Velasco señala que para decidir qué deuda conviene cancelar primero es necesario conocer la situación financiera real.

En ese sentido, consultar el reporte de crédito puede ayudar a identificar las obligaciones pendientes y tener un panorama más claro antes de tomar decisiones.