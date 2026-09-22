Ecuador: 185 grandes empresas industriales ajustarán sus jornadas para reducir el consumo eléctrico

185 industrias aplicarán cortes de carga y autogeneración una vez por semana

185 empresas de alto consumo eléctrico en Ecuador aplicarán cambios temporales en sus jornadas para reducir la demanda de energía.

La medida contempla reorganizar procesos, bajar la carga eléctrica o utilizar sistemas de autogeneración durante una jornada a la semana.

¿Qué empresas reducirán su consumo de energía?

La medida adoptada por 185 empresas clasificadas como grandes consumidoras de electricidad, principalmente dentro de los segmentos de Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2).

Entre estas empresas están industrias como fábricas de cemento, empresas de plástico y camaroneras.

Una parte importante está ubicada en Guayaquil y Durán, en la provincia del Guayas, debido a la concentración de actividades industriales que requieren un alto consumo eléctrico.

¿Cómo cambiarán las jornadas laborales?

Las empresas podrán aplicar diferentes mecanismos para cumplir con la reducción de consumo. Entre ellos están:

Reorganizar sus procesos productivos

Disminuir temporalmente la carga eléctrica

Utilizar sistemas de autogeneración

Esto significa que algunas compañías podrán modificar sus horarios de trabajo o concentrar determinadas actividades en otros momentos, mientras que otras reducirán la cantidad de electricidad que utilizan durante la jornada establecida.

¿Cuánta electricidad se busca ahorrar?

Con esta medida se espera reducir aproximadamente 1 gigavatio hora (GWh), equivalente a 1 000 megavatios hora (MWh), de consumo eléctrico diario.

El objetivo es disminuir la presión sobre el sistema eléctrico y permitir una administración más eficiente de las reservas de energía almacenadas en los principales embalses del país.

Una medida temporal para el sector industrial

La disposición forma parte de las acciones adoptadas para gestionar la demanda eléctrica nacional y se aplicará mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran.

Las autoridades mantienen reuniones con cámaras y gremios industriales, además de las empresas distribuidoras de electricidad, para definir cómo se aplicará la medida en cada caso sin afectar los procesos productivos más allá de lo necesario.

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que la disposición corresponde exclusivamente al sector industrial.

De acuerdo con la información oficial, no están previstas desconexiones de electricidad para los hogares ni para los comercios.

La medida busca que los grandes consumidores aporten a la reducción de la demanda eléctrica mientras se mantienen las actividades productivas.