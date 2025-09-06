Nuevo reglamento rige para realizar permiso de salida de niños y adolescentes de Ecuador
Los padres o tutores de un menor de edad deberán llenar un formulario en línea. Se busca reforzar los controles para prevenir delitos.
Los padres o tutores deben seguir otro proceso para sacar del país a niños y adolescentes
06 sep 2025 - 15:33
Un nuevo reglamento rigen en Ecuador para realizar el trámite de salida del país de niñas, niños y adolescentes. Esta medida aplica cuando viajen con uno de los progenitores o con terceras personas.
La norma surge de una resolución aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura el 4 de septiembre de 2024. Esta busca reforzar los controles para prevenir delitos, como la trata de personas, y que el proceso sea más seguro.
El reglamento contiene 12 artículos, que establecen requisitos más estrictos en la autorización notarial para la salida del país de los menores de edad. En los cambios se establece la constancia de entrevistas grabadas, registros biométricos, fotografías y seguridades digitales, como códigos QR.
Yolanda Yupangui, volcal del Consejo de la Judicatura, también detalla que en el proceso se obligará a los notarios a que cada autorización pase directamente a Migración para que, en caso de dudas, se contacte a la Policía o Ministerio del Interior.
¿Cómo se debe realizar el proceso?
Los padres o tutores de un menor de edad deberán llenar el formulario emitido por la Judicatura. Este se puede descargar en la página web del organismo de la siguiente forma:
- Ingrese a https://www.funcionjudicial.gob.ec/formularios/
- Da clic en Formularios notarías' y luego en 'Formulario ámbito notarial'
- Descargue el documento que dice Formulario de Petición para la autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes (NNA) que viajen con uno de sus progenitores.
Este trámite costará 23,50 dólares, equivalente al 5% del salario básico unificado.
