Nuevo reglamento rige para realizar permiso de salida de niños y adolescentes de Ecuador

Los padres o tutores deben seguir otro proceso para sacar del país a niños y adolescentes

Un nuevo reglamento rigen en Ecuador para realizar el trámite de salida del país de niñas, niños y adolescentes. Esta medida aplica cuando viajen con uno de los progenitores o con terceras personas.

La norma surge de una resolución aprobada por el pleno del Consejo de la Judicatura el 4 de septiembre de 2024. Esta busca reforzar los controles para prevenir delitos, como la trata de personas, y que el proceso sea más seguro.

El reglamento contiene 12 artículos, que establecen requisitos más estrictos en la autorización notarial para la salida del país de los menores de edad. En los cambios se establece la constancia de entrevistas grabadas, registros biométricos, fotografías y seguridades digitales, como códigos QR.

Yolanda Yupangui, volcal del Consejo de la Judicatura, también detalla que en el proceso se obligará a los notarios a que cada autorización pase directamente a Migración para que, en caso de dudas, se contacte a la Policía o Ministerio del Interior.

¿Cómo se debe realizar el proceso?

Los padres o tutores de un menor de edad deberán llenar el formulario emitido por la Judicatura. Este se puede descargar en la página web del organismo de la siguiente forma:

Este trámite costará 23,50 dólares, equivalente al 5% del salario básico unificado.