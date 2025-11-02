Olas en las playas de Esmeraldas alcanzan una altura de más de 2 metros; se pide precaución

Presencia de olas de más de 2 metros de altura en Esmeraldas

La coordinación zonal del ECU 911 en la provincia de Esmeraldas alertó de la presencia de olas de más de dos metros de altura este domingo 2 de noviembre del 2025.

"Las olas en las playas alcanzaron los 2 metros con 10 centímetros de altura y el estado del mar es moderado", señaló el organismo.

Las condiciones se apegan a la alerta del Instituto Oceanográfico de la Armada que alertó de un oleaje los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ecuador, y un mar moderado hasta el 5 de noviembre.

El ECU señaló cuáles son los balnearios en Esmeraldas que se encuentran con bandera verde, lo que se traduce como condiciones seguras, para los bañistas:

Las Peñas

Tonsupa

Paufí

Bocana de Lagarto

Playa Las Palmas

Por el contrario se pide precaución, por bandera amarilla en los siguientes balnearios:

Atacames

Same

Quingue

Muisne

Monpiche

Galera

El organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones del mar y seguir las indicaciones de los guardavidas y personal de seguridad en las playas.