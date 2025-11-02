Olas en las playas de Esmeraldas alcanzan una altura de más de 2 metros; se pide precaución
Las olas en las playas alcanzaron los 2 metros con 10 centímetros de altura y el estado del mar es moderado.
02 nov 2025 - 13:51
La coordinación zonal del ECU 911 en la provincia de Esmeraldas alertó de la presencia de olas de más de dos metros de altura este domingo 2 de noviembre del 2025.
"Las olas en las playas alcanzaron los 2 metros con 10 centímetros de altura y el estado del mar es moderado", señaló el organismo.
Las condiciones se apegan a la alerta del Instituto Oceanográfico de la Armada que alertó de un oleaje los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ecuador, y un mar moderado hasta el 5 de noviembre.
El ECU señaló cuáles son los balnearios en Esmeraldas que se encuentran con bandera verde, lo que se traduce como condiciones seguras, para los bañistas:
- Las Peñas
- Tonsupa
- Paufí
- Bocana de Lagarto
- Playa Las Palmas
Por el contrario se pide precaución, por bandera amarilla en los siguientes balnearios:
- Atacames
- Same
- Quingue
- Muisne
- Monpiche
- Galera
El organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones del mar y seguir las indicaciones de los guardavidas y personal de seguridad en las playas.
