Ecuador

Olas en las playas de Esmeraldas alcanzan una altura de más de 2 metros; se pide precaución

Las olas en las playas alcanzaron los 2 metros con 10 centímetros de altura y el estado del mar es moderado.

Presencia de olas de más de 2 metros de altura en Esmeraldas

ECU 911

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 nov 2025 - 13:51

La coordinación zonal del ECU 911 en la provincia de Esmeraldas alertó de la presencia de olas de más de dos metros de altura este domingo 2 de noviembre del 2025.

"Las olas en las playas alcanzaron los 2 metros con 10 centímetros de altura y el estado del mar es moderado", señaló el organismo.

Las condiciones se apegan a la alerta del Instituto Oceanográfico de la Armada que alertó de un oleaje los días 31 de octubre y 1 de noviembre en Ecuador, y un mar moderado hasta el 5 de noviembre.

El ECU señaló cuáles son los balnearios en Esmeraldas que se encuentran con bandera verde, lo que se traduce como condiciones seguras, para los bañistas: 

  • Las Peñas 
  • Tonsupa 
  • Paufí 
  • Bocana de Lagarto 
  • Playa Las Palmas 

Por el contrario se pide precaución, por bandera amarilla en los siguientes balnearios:

  • Atacames
  • Same
  • Quingue
  • Muisne
  • Monpiche
  • Galera

El organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones del mar y seguir las indicaciones de los guardavidas y personal de seguridad en las playas.

