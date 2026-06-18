Oleaje en la costa de Ecuador y Galápagos se intensificará

El Inocar advirtió el aumento del oleaje en las costas de Ecuador.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) informó que entre el 19 y el 22 de junio de 2026 se registrarán condiciones de mar moderado y agitado en distintos sectores de la costa ecuatoriana y la región Insular.

Este cambio ocurrirá debido al arribo de olas de alta energía provenientes del suroeste del océano Pacífico.

Según la entidad, en la costa continental se prevé un estado de mar moderado entre el 19 y el 21 de junio.

Sin embargo, para el 22 de junio las condiciones cambiarán a mar agitado, lo que podría generar mayor fuerza en el rompimiento de las olas.

Afectaciones por oleaje en Galápagos

En la región Insular, que comprende las islas Galápagos, el panorama será similar, aunque el cambio ocurrirá antes.

El Inocar prevé un estado de mar moderado durante el 19 y 20 de junio, mientras que el 21 y 22 de junio el mar pasará a condiciones agitadas.

De acuerdo con el organismo, este fenómeno responde al ingreso de oleaje generado en el Pacífico sur, que alcanzará tanto la costa continental como la insular del Ecuador.

Precauciones en playas de Ecuador

El boletín incluye pronósticos para las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro, además de la región Insular.

En estas zonas se espera un incremento gradual de la altura de las olas y del período entre ellas, especialmente durante el fin de semana.

Las autoridades recomiendan a los bañistas y visitantes de las playas consultar los reportes actualizados antes de ingresar al mar y respetar las indicaciones de los organismos de socorro y salvavidas.