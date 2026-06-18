Estado de excepción: Decreto recoge seis escenarios que justifican la medida en Ecuador

Fuerzas Armadas ejecutaron operativos de seguridad en zonas de alta conflictividad en Guayaquil el miércoles 17 de junio de 2026.

El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del país tras la identificación de al menos seis escenarios de riesgo vinculados al avance de organizaciones criminales y al incremento de la violencia.

La medida, vigente desde el 16 de junio de 2026, se aplica en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

Según el Decreto Ejecutivo 423, la decisión se sustenta en informes reservados elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia, que advierten que la violencia criminal en Ecuador se transforma constantemente y se concentra en territorios estratégicos con conectividad vial y marítima utilizada por estructuras delictivas para sus operaciones.

"La violencia criminal en el territorio nacional se presenta de forma dinámica y se reconfigura constantemente, identificándose patrones de focalización en jurisdicciones provinciales y cantonales estratégicas", señala el documento gubernamental.

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Los seis escenarios de inseguridad identificados

1. Reconfiguración de grupos criminales

Un informe reservado de Inteligencia identifica una reconfiguración de las estructuras delictivas en provincias como Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

2. Violencia extrema en zonas específicas

Las autoridades también detectaron escenarios de violencia de alto impacto en provincias como El Oro y Azuay. En esta última provincia también se identifica un aumento de la minería ilegal.

3. Incremento sostenido de la inseguridad

En Santa Elena y Esmeraldas se registra un crecimiento sostenido de los indicadores de violencia

4. Expansión de economías ilícitas

El informe señala que en Pichincha se observa un incremento progresivo de modalidades delictivas destinadas a diversificar las economías ilícitas.

5. Presencia de estructuras armadas en la frontera

En Sucumbíos, las autoridades alertan sobre la convergencia de grupos armados de origen colombiano y actividades ilícitas relacionadas con recursos estratégicos.

6. Cantones convertidos en corredores del crimen

Los cantones de Las Naves, La Maná y La Troncal fueron identificados como zonas utilizadas para el tránsito, almacenamiento y logística de actividades ilegales.

De acuerdo con el análisis de inteligencia, estos territorios se han convertido en corredores estratégicos para el tráfico ilícito y otras economías criminales, incluida la minería ilegal.

888 homicidios en poco más de un mes

Las cifras oficiales reflejan que, entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, las provincias y cantones incluidos en el estado de excepción registraron 888 homicidios intencionales.

Por su parte, las Fuerzas Armadas señalaron que hasta el 14 de junio la seguridad interna del país seguía "caracterizándose por un alto nivel de violencia criminal asociada a la actuación de grupos armados organizados y estructuras delictivas".