Noboa: 'Vamos a iniciar una etapa de guerra total contra el crimen'

El presidente Daniel Noboa anunció este 18 de junio de 2026 el inicio de una etapa de combate contra las organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, a la que calificó como una fase de 'ofensiva total'.

El pronunciamiento se realizó durante una ceremonia en Santa Elena, donde el Mandatario entregó nuevas aeronaves al Ejército Ecuatoriano.

“Vamos a iniciar una etapa de ofensiva total, de guerra total. Vamos a necesitar no solo el compromiso de cada uno de los ecuatorianos, sino también tener bien equipadas a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional”, afirmó Noboa durante su intervención.

“Tenemos una responsabilidad que jamás vamos a dejar de lado, respaldar a quienes defienden al Ecuador. Nuestras Fuerzas Armadas sostienen una de las luchas más importantes que tiene el país", añadió el Jefe de Estado.

El anuncio coincide con la emisión del Decreto Ejecutivo 424, mediante el cual el Gobierno declaró un nuevo conflicto armado interno y estableció la posibilidad de conceder indultos a miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal civil que participen en operaciones de seguridad relacionadas con la lucha contra el crimen.

Además, el decreto contempla el fortalecimiento de la cooperación internacional para enfrentar las amenazas que alimentan la violencia y el accionar de grupos criminales en el país.

En ese contexto, Noboa también dijo en su discurso que los sistemas de inteligencia ecuatorianos intensificarán su coordinación con organismos internacionales y gobiernos de la región para combatir el crimen transnacional.

“Vamos a trabajar como nunca antes, en cooperación con varias naciones, para acabar con una amenaza que no es solo una amenaza para Ecuador, sino para toda la región”, sostuvo.

Nuevas aeronaves para las Fuerzas Armadas

El Gobierno entregó tres helicópteros multipropósito Airbus H225 y un avión multipropósito PZL M28 al Ejército ecuatoriano.

Los helicópteros Airbus H225 serán utilizados en operaciones de asalto aéreo, apoyo de combate, búsqueda y rescate, evacuaciones médicas, transporte de personal y carga, además de tareas de gestión de riesgos y combate de incendios forestales.

Por su parte, el avión PZL M28 permitirá ampliar las capacidades de transporte táctico, movilización de tropas, lanzamiento de paracaidistas y traslado de suministros. También podrá ser empleado en misiones humanitarias y evacuaciones sanitarias.

La ceremonia de entrega de las aeronaves se desarrolló en Santa Elena, una de las 10 provincias incluidas en el nuevo estado de excepción decretado por el Gobierno, el 16 de junio de 2026, debido al incremento de la violencia y la actividad de grupos armados organizados.