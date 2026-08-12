Incendios forestales avanzan en Colombia: tres municipios de Nariño están afectados

Altas temperaturas y fuertes vientos han provocado incendios forestales en al menos tres municipios de Nariño, Colombia.

Habitantes piden apoyo para evitar que las llamas lleguen a zonas pobladas.

Incendios afectan a tres municipios de Nariño

Los incendios forestales se registran en Ancuya, Linares y Los Andes Sotomayor, donde las condiciones del clima han favorecido la propagación del fuego.

Habitantes de estas localidades solicitan ayuda de bomberos, autoridades y organismos de gestión de riesgos.

Las llamas amenazan con acercarse a zonas pobladas, mientras los fuertes vientos dificultan las labores para controlar los focos de incendio.

Las autoridades mantienen atención sobre los sectores afectados y evalúan la evolución de la emergencia.

En Nariño las altas temperaturas y los fuertes vientos han desatado en las últimas horas enormes incendios forestales, en al menos tres municipios del departamento. Habitantes de Ancuya, Linares y Los Andes Sotomayor piden ayuda urgente a las autoridades, bomberos y organismos… pic.twitter.com/tjpeIRzmX5 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 12, 2026

Altas temperaturas aumentan el riesgo de incendios

En otras zonas de Colombia también se mantiene la alerta por incendios forestales. La temporada de menores lluvias, junto con el aumento de las temperaturas y la reducción de humedad en la vegetación, genera condiciones favorables para que el fuego se origine y avance con mayor rapidez.

En Antioquia, las autoridades también han advertido sobre el incremento del riesgo de incendios forestales y vendavales.

Las condiciones atmosféricas de esta época, sumadas a la influencia del fenómeno de El Niño, pueden favorecer este tipo de emergencias.

Más de 300 emergencias en Antioquia durante 2026

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), durante julio y lo que va de agosto se han registrado 42 incendios forestales, principalmente en las subregiones de Oriente, Suroeste y Occidente.

En lo que va de 2026, Antioquia acumula 306 emergencias, entre ellas 61 incendios forestales y 46 vendavales.

A esta hora se registra un incendio forestal en Linares, Nariño. pic.twitter.com/gJsZgjZNRw — CandelaPura🔥𝕏 (@CandelaPura666) August 12, 2026

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan extremar las precauciones en zonas donde existe vegetación seca y altas temperaturas.