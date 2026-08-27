El Barça gana al Athletic para ponerse líder en el debut de Rodri

Barcelona Fermín López (n.º 7, a la derecha) celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española de fútbol entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao

El FC Barcelona ganó 2-0 en casa al Athletic Club, este jueves en un partido aplazado de la primera jornada de LaLiga, aupándose así al primer puesto del campeonato español.

El vigente campeón liguero se apuntó su segunda victoria consecutiva, en otros tantos partidos, gracias a los goles de Raphinha (37') y Fermín López (82') en un partido en el tuvo sus primeros minutos de azulgrana el campeón del mundo Rodrigo Hernández "Rodri".

La victoria permite a los azulgranas ocupar el primer puesto liguero, empatado a 6 puntos con Real Madrid, Sevilla y Betis, pero con mejor diferencia de goles.

El Barcelona tuvo el control del encuentro, aunque tardó en encontrar el camino de gol ante un Athletic Club que intentaba presionar, pero que se veía superado con los pases entre líneas de los catalanes.

El joven Lamine Yamal tuvo la primera en un disparo desde la frontal, pero el portero Unai Simón opuso una mano salvadora (19') y también le ganaría un mano a mano (41').

El portero internacional español fue uno de los héroes de su equipo, evitando una renta más abultada en contra.

Raphinha marca el camino

Otro remate de cabeza de Raphinha al palo (24') fue la antesala del gol cuando el extremo brasileño recibió un balón en profundidad para marcar en un mano a mano con Unai Simón (37').

Mientras el Barça sigue en busca de un delantero centro, Raphinha se ha convertido en la referencia del ataque azulgrana.

"No importa en qué posición juegue Raphinha, como capitán tiene un compromiso total con este equipo, con este equipo", dijo el técnico del Barça, Hansi Flick, tras el partido.

El brasileño acumula tres goles en dos partidos, al igual que su compañero Fermín, con lo que ambos igualaron al delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé como máximos goleadores del campeonato español.

A partir del gol, el Barcelona aumentó un punto su intensidad y tras el descanso se hizo amo absoluto de la pelota con Pedri gestionando el juego.

Lamine Yamal, que no tuvo demasiada suerte cara al gol, volvió a probar con un tiro que se estrelló en el larguero (53').

Unai Simón tuvo que volver a aparecera para despejar un duro disparo de Anthony Gordon (59'), que fue otro de los hombres más desequilibrantes del Barcelona.

El extremo inglés fue un auténtico puñal por la banda izquierda logrando asociarse bien con Raphinha, que en el minuto 63' dejó el terreno de juego para que entrara Rodri en su debut con el Barça.

"Estoy muy feliz de disputar mi primer partido con el Barcelona", dijo Rodri tras el partido a DAZN, insistiendo en que "es importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo".

- Fermín cierra la cuenta -

El Athletic Club que sólo había mostrado pequeños destellos de peligro en alguna llegada de Nico Williams tuvo su mejor oportunidad cuando Oihan Sancet soltó un disparo duro que se estrelló en el palo (75').

El equipo vasco intentó llegar más en los último minutos del encuentro hasta que Fermín, que ya había puesto a prueba a Unai Simón, encontró el segundo gol.

Karim Adeyemi, que acababa de salir al campo, centró al área donde el defensa del Athletic Aymeric Laporte hizo un mal despeje dejando el balón en boca de gol para que Fermín hiciera el 2-0 (82').

El tanto fue la puntilla para el Athletic Club que sumó su segunda derrota consecutiva en el campeonato español.

Antes, el Osasuna había remontado en el estadio de Balaídos para ganar 2-1 al Celta.

El equipo gallego se adelantó con un gol de Iago Aspas (14'), pero acusó la posterior expulsión de Marcos Alonso.

El Osasuna aprovechó la superioridad numérica para imponerse con un tanto de Kike Barjas (54') y un gol de penal de Budimir (64').