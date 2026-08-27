Ecuador busca cooperación internacional para desarrollar minerales estratégicos

La mina de cobre Mirador es una de las más grandes de Ecuador.

Ecuador busca ampliar la cooperación internacional para desarrollar minerales considerados esenciales para la transición energética, las nuevas tecnologías y las cadenas globales de suministro, un mercado en el que el país tiene al cobre como uno de sus principales recursos.

El tema fue parte de la agenda de la delegación ecuatoriana que participó el 26 y 27 de agosto de 2026 en la XVI Conferencia de Minería de las Américas (CAMMA), realizada en Chile.

La delegación ecuatoriana, encabezada por el viceministro de Minas, Galo García, mantuvo reuniones con autoridades de Chile, Colombia, Brasil y Canadá, para abordar posibles mecanismos de cooperación técnica, inversión y transferencia de conocimiento en el sector minero, detalló el Ministerio de Ambiente y Energía.

Asimismo, Ecuador fortaleció los vínculos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, GIZ y otros organismos especializados, priorizando la cooperación técnica.

La discusión ocurre en momentos en que minerales como el cobre adquieren mayor importancia para las economías que buscan expandir las energías renovables, las redes eléctricas, el almacenamiento de energía y la electromovilidad.

Cobre, el mineral clave para la transición energética

El principal recurso que coloca a Ecuador dentro de la discusión internacional sobre minerales para la transición energética es el cobre.

Este metal es utilizado en cables, motores, redes de transmisión eléctrica, paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y múltiples componentes electrónicos.

Ecuador ya es productor de cobre a gran escala a través de la mina Mirador, ubicada en Zamora Chinchipe.

En 2025, la producción de mena de esta mina llegó a 27,9 millones de toneladas, un crecimiento del 40,1% frente a los 19,9 millones registrados durante 2024, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

El aumento también se reflejó en las ventas al exterior. Las exportaciones de concentrado de cobre provenientes de la minería a gran escala alcanzaron USD 1.623 millones durante 2025, frente a USD 1.100 millones del año anterior. Es decir, aumentaron 48%.

A eso se sumaron USD 102 millones correspondientes a concentrado de cobre procedente de pequeña minería.