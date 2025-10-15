Relativa calma en Otavalo, ciudadanos retoman actividades normales tras enfrentamientos

La ciudad de Otavalo amanece este miércoles 15 de octubre con relativa calma tras una jornada de protestas de más de siete horas.

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron daños en bienes públicos como aceras, vallados y ornamentos de parques y parterres que se evidencias tras el retorno de la calma a la ciudad.

En un comunicado la Alcaldía de Otavalo señaló que se lograron los "primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz" en el cantón.

Además, confirmó que los siete jóvenes y dos adultos mayores detenidos durante la jornada de protestas fueron liberados y regresaron con sus familias en horas de la noche.

Desde el medio día de este miércoles se espera la instalación de mesas de diálogo "donde se analizarán los planteamientos presentados por el Ejecutivo".