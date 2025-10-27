Los pasaportes se podrán obtener sin turno en Ecuador hasta el 28 de noviembre

La demanda de pasaportes se ha incrementado por la falta de turnos en el Regitro Civil

Desde este lunes 27 de octubre hasta el viernes 28 de noviembre del 2025, los ecuatorianos podrán acceder al servicio de pasaporte sin turno en 27 agencias del Registro Civil.

La atención será de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 durante las cinco semanas consecutivas.

En las agencias de Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), por ser puntos de impresión, la entrega del pasaporte se la realiza el mismo día. Mientras que, en las otras 24 agencias se entregará en un plazo de hasta ocho días laborales.

¿Qué documentos necesita?

Para obtener el documento por primera vez, los usuarios deberán presentar únicamente el comprobante de pago y su cédula de identidad vigente. Mientras que para renovar se debe presentar el pasaporte anterior y, por pérdida o robo, el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.

Si el pasaporte es para un menor de edad debe acudir el padre o la madre. En el caso de que los padres residan en Ecuador y uno de ellos no puede asistir deberá presentar un poder notariado. El documento debe incluir nombres completos y número de cédula del menor de edad.

¿Cuál es el costo del pasaporte?

El costo del pasaporte por primera vez y renovación es de 90 dólares para adultos y menores de edad, 45 dólares para personas de la tercera edad y para personas con discapacidad igual o mayor al 30% es gratis.

Agencias habilitadas para la atención

Las agencias habilitadas para el servicio sin turno son: