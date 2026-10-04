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Ecuador

Paso controlado en la vía Aloag-Santo Domingo tras cierre preventivo por lluvias

La Prefectura de Pichincha realiza trabajos en la vía que conecta a Quito, en la sierra, con Santo Domingo de los Tsáchilas, en la costa. 

Vehículos circulan por la vía Alóag-Santo Domingo.

Prefectura de Pichincha

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

04 oct 2026 - 12:33

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Se está dando paso controlado en el kilométro 92 de la vía Alóag-Santo Domingo, informó la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, este domingo 4 de octubre de 2026. 

La medida se toma debido a los trabajos de ampliación vial que se ejecutan en este tramo de la carretera que une a las provincias de la sierra con la costa ecuatoriana. 

El paso por esta vía se habilitó la noche del sábado 3 de octubre, luego de dos horas de cierre preventivo por las fuertes lluvias registradas en la zona. 

La Prefectura pidió a los conductores circular con precaución por las condiciones climáticas y el tráfico vehicular que se formó por el cierre. 

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