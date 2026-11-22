En la intervención se decomisaron armas, municiones y tacos explosivos.

Alias Sayayín, señalado como presunto cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, fue capturado la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026 en la provincia de Loja.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó sobre la detención y lo vinculó con hechos de violencia como extorsiones, sicariato y desmembramientos.

La aprehensión ocurrió en el terminal terrestre de Amaluza, durante un operativo del Bloque de Seguridad ejecutado por el Ejército Ecuatoriano.

Según la información difundida por el Ministerio de Defensa, la intervención se realizó luego de labores de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Armas y explosivos decomisados durante el operativo

Durante el operativo, los militares decomisaron armas de fuego, municiones y tacos explosivos.

Alias Sayayín también ha sido señalado por presuntos delitos de porte de armas y extorsión.

Las autoridades no han difundido más detalles sobre su situación judicial. Loffredo sí señaló que tras su captura el sospechoso será llevado a la cárcel de El Encuentro en Santa Elena.