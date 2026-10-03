Vía San Bernabé - El Salazar colapsó en Los Bancos: ¿tiempo de cierre?

Maquinaria trabaja en la vía San Bernabé-El Salazar, en San Miguel de Los Bancos.

Aproximadamente una semana tardarán los trabajos de recuperación vial en la vía San Bernabé-El Salazar, en el cantón San Miguel de Los Bancos. Así lo informó la Prefectura de Pichincha en un comunicado el viernes 2 de octubre de 2026.

Durante la madrugada del viernes se registró un socavón en el kilómetro 19.8 de este tramo vial. Un camión cayó dentro del hoyo que se formó. Se desconoce el estado de salud del conductor.

La Prefectura informó que el colapso de una alcantarilla sería la causa del socavón. Aseguró que, personal encargado trabaja en la colocación de una nueva tubería. Y que el tiempo de habilitación será de aproximadamente una semana.

La Prefectura señaló que los daños serían a causa de las fuertes lluvias registradas en el noroccidente de Pichincha.

En el kilómetro 3.7 de la vía San Bernabé-La Playa-Minas del Río Blanco también se produjo el colapso de una alcantarilla y que los trabajos de recuperación de este tramo será de aproximadamente cuatro días.

Vía alterna de acceso: Los Bancos – Las Mercedes – Santo Domingo de competencia estatal.