El siniestro ocurrió la madrugada de este domingo 22 de noviembre en el paso lateral del cantón.

Un siniestro de tránsito dejó tres personas fallecidas la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026 en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua.

El hecho ocurrió en el paso lateral, a la altura del sector conocido como 5 Esquinas, donde un vehículo perdió pista y terminó volcado sobre la vía.

La alerta ingresó al ECU 911 a las 04:19. Tras recibir el reporte, se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Pelileo, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud para atender la emergencia.

Cuando los equipos de socorro llegaron al sitio, encontraron el vehículo volcado y con daños considerables y dos personas sin signos vitales.

Durante las labores de atención confirmaron que dos personas habían fallecido en el interior del automotor.

Una tercera víctima fue trasladada a una casa de salud, pero murió al ingresar al establecimiento.

El hecho ocurrió durante el feriado de noviembre, en medio de las lluvias que afectan a varias provincias del país y mantienen en alerta a distintas carreteras.