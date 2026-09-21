Peces aparecieron en casi 2,5 kilómetros de playa de Tonsupa este lunes 21 de septiembre

Peces aparecieron a lo largo de casi 2,5 kilómetros de playa en Tonsupa luego de que una lancha perdiera parte de su carga en el mar.

Una gran cantidad de peces apareció este lunes 21 de septiembre a lo largo de la playa de Tonsupa, en Esmeraldas, generando preocupación entre moradores y turistas.

Según información obtenida por Teleamazonas, el hecho se habría producido después de que una lancha tuviera un percance y su carga cayera al mar.

La corriente dispersó los peces a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros de playa. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas por este incidente.

Una gran cantidad de peces apareció este lunes 21 de septiembre a lo largo de la playa de Tonsupa. Cortesía. Una gran cantidad de peces apareció este lunes 21 de septiembre a lo largo de la playa de Tonsupa. Teleamazonas.com

Pescadores empezaron a recoger los peces

Pescadores de la zona comenzaron a retirar los peces que quedaron sobre la arena. Sin embargo, hasta cerca de las 10:00 de este lunes todavía aparecían ejemplares arrastrados por la corriente.

Mientras tanto, moradores del sector reportaron que el olor que emanan los peces es bastante fuerte.

No se trataría de un evento ambiental

Teleamazonas confirmó en Tonsupa que la presencia masiva de peces no se debe a una causa ambiental, sino al percance de la embarcación y a la pérdida de su carga en el mar.

Teleamazonas.com solicitó un pronunciamiento al Ministerio del Ambiente para conocer si se realizará alguna intervención o acción de limpieza en la zona.

Hasta las 10:30 de este 21 de septiembre, la cartera de Estado no ha respondido al pedido de información.