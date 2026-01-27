El Biess redujo a 2,99% la tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier
Se reducirá la tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier a partir del martes 27 de enero de 2026, según el Biess.
Con el préstamo hiptecario Vivienda Premier, los afiliados y jubilados pueden acceder a una casa propia nueva.
27 ene 2026 - 09:02
El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) reducirá, a partir del martes 27 de enero de 2026, la tasa de interés del préstamo hipotecario Vivienda Premier.
La tasa interés se reducirá reducirá a 2,99%. Antes se ubicaba en 4,99%. Esto permitirá cuotas mensuales más bajas y accesibles para los beneficiados que buscan comprar su primera vivienda propia.
"Con la aplicación de esta nueva tasa, el Biess marca un hito histórico, al ofrecer el interés más bajo para créditos hipotecarios registrado en el sistema financiero público y privado del país", señaló la entidad.
Las condiciones para el préstamo hipotecario de Vivienda Premier son un financiamiento de hasta 50 000 dólares para viviendas cuyo avalúo comercial sea de hasta 55 049 dólares.
En cambio si el avalúo del inmueble es igual o menor a 50 000, el financiamiento puede ser de hasta el 100%. La vivienda deberá ser nueva, así como tener más de una habitación.
Requisitos para acceder a este préstamo hipotecario
- Afiliados bajo relación de dependencia: mínimo 36 aportaciones, de las cuales las 13 últimas deben ser consecutivas.
- Afiliados voluntarios: 36 aportaciones consecutivas.
- Jubilados: contar con pensión jubilar vigente.
- Afiliados con discapacidad: mínimo 18 aportaciones en total.
- Ingresos familiares: hasta 1 527,94 mensuales, equivalentes a 3,17 Salarios Básicos Unificados.
