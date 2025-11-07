Peregrinación a El Quinche se aplaza por la consulta popular y referéndum en Ecuador

La peregrinación a El Quinche es una de las más multitudinarias de Ecuador.

La peregrinación religiosa hacia el santuario de El Quinche no se llevará a cabo como estaba previsto, a causa de la consulta popular y referéndum.

La parroquia San Pedro de El Quinche informó el jueves 6 de noviembre de 2025 que no hay las condiciones de seguridad para la tradicional caminata.

La peregrinación estaba prevista para el 14 y 15 de noviembre de 2025, pero el domingo 16 los ecuatorianos deberán ir a las urnas para votar por la consulta popular y referéndum.

A causa de los comicios se prevé que policías y militares se concentren en la seguridad y custodia de los recintos electorales, por lo que no será posible llevar a cabo la tradicional caminata.

La parroquia añadió que la peregrinación se realizará la siguiente semana a las elecciones, el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, un cambio considerado "lo más prudente para salvaguardar la vida, la seguridad y el orden".

Según el balance general de las autoridads del Puesto de Mando Unificado, en 2024 se congregaron alrededor de 400 000 fieles en el Santuario de El Quinche.