Internamiento preventivo para adolescentes por extorsionar a compañeros en colegio de Quito

Cuatro adolescentes fueron detenidos por presunta extorsión en un colegio de Quito.

Un juez ordenó internamiento preventivo para cuatro adolescentes por el presunto delito de extorsión a compañeros de colegio en Quito. Así lo informó la Fiscalía este viernes 3 de julio de 2026.

Según la Fiscalía, los procesados son tres adolescentes de 17 años y uno de 16.

El Ministerio Público solicitó que los procesados sean trasladados a diferentes centros mientras dura la instrucción fiscal.

Las autoridades señalan a los adolescentes por extorsionar a sus compañeros, a quienes les exigían dinero a cambio de seguridad.

Los adolescentes que se negaban a pagar el dinero era intimidados, amenazados e, incluso, agredidos físicamente, indicó la Fiscalía.

La investigación se inició en abril de 2026 e indica que los señalados operaban en los exteriores de un colegio del sur de Quito, principalmente a la hora de salida.

En ese momento golpeaban e incluso amenazaban con armas blancas a los estudiantes.

La Fiscalía presentó varias pruebas, entre ellas la evaluación psicológica de una de las víctimas, un menor de 15 años quien presenta pensamientos suicidas por las agresiones sufridas.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó a Meta su colaboración para preservar audios y videos de las presuntas extorsiones.

En los allanamientos realizados por las autoridades se hallaron dos armas de fuego, drogas y prendas similares a las usadas por la Policía Nacional.