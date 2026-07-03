Cuatro sustancias más usadas para cometer delitos, según estudio de la UCE

La sumisión química se ha convertido en una modalidad utilizada para facilitar delitos como robos y agresiones sexuales.

El Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) de la Universidad Central del Ecuador advirtió sobre las sustancias más empleadas, los riesgos que representan y la importancia de actuar con rapidez ante una sospecha.

¿Qué es la sumisión química?

La sumisión química consiste en la administración de medicamentos o drogas sin el consentimiento de una persona con el objetivo de alterar su voluntad y facilitar la comisión de delitos, principalmente robos y agresiones sexuales.

La responsable del Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos (CIMET) de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Judith Venegas Calderón, explicó que este fenómeno representa una preocupación creciente debido a la variedad de sustancias que pueden utilizarse y a la dificultad para detectarlas.

Las sustancias más utilizadas

De acuerdo con el CIMET, los agresores suelen emplear compuestos que pueden disolverse en bebidas sin modificar de forma evidente el sabor o el olor.

Escopolamina o "burundanga"

Entre las sustancias identificadas se encuentra la escopolamina, también conocida como "burundanga", que actúa sobre el sistema nervioso y puede afectar las funciones cognitivas, dejando a la persona en un estado de vulnerabilidad.

Medicamentos Hipnóticos y Sedantes

También se encuentran las benzodiacepinas, como clonazepam, diazepam o flunitrazepam. Estos medicamentos, de uso médico controlado, pueden provocar somnolencia intensa y disminuir el control de los movimientos cuando son administrados sin conocimiento de la víctima.

Alcohol Etílico

Los especialistas también señalan al alcohol etílico como una de las sustancias más frecuentes en los casos de sumisión química oportunista.

En estos escenarios, los agresores aprovechan estados de intoxicación o inducen un consumo excesivo para afectar la capacidad de decisión de la persona.

Anestésicos Disociativos y otras drogas sintéticas

Otra de las sustancias mencionadas son los anestésicos disociativos y drogas sintéticas, como la ketamina o el GHB, conocido como "éxtasis líquido", que pueden generar sedación rápida, pérdida de conciencia y alteraciones en la percepción.

La amnesia dificulta las investigaciones

Desde el CIMET se advierte que muchas de estas sustancias pueden provocar amnesia anterógrada, una condición que dificulta recordar lo ocurrido mientras la persona estuvo bajo sus efectos.

Además, los expertos señalan que el tiempo juega un papel determinante. Muchas de estas sustancias permanecen pocas horas en el organismo antes de ser eliminadas, por lo que acudir de inmediato a un centro de salud puede ser clave para realizar análisis toxicológicos que ayuden a determinar lo ocurrido.

Recomendaciones para prevenir este tipo de delitos

Como medida preventiva, el CIMET recomienda no perder de vista las bebidas durante reuniones o eventos sociales, evitar aceptar bebidas de personas desconocidas y promover el cuidado entre amigos cuando se asiste a lugares de entretenimiento.

La institución también recuerda que, ante cualquier sospecha de haber sido víctima de sumisión química, es importante buscar atención médica de forma inmediata y comunicar el hecho a las autoridades competentes para activar los protocolos correspondientes.