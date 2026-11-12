Noruega prohibirá a los atletas rusos competir en su territorio

El gobierno de Noruega señaló este jueves que impedirá que atletas profesionales rusos y bielorrusos compitan en el país, horas después de que la vecina Finlandia anunciara una medida similar.

Noruega señaló que su intención es evitar que atletas de estos países vengan a Noruega mientras continúe la guerra en Ucrania.

El gobierno noruego recordó en un comunicado que, aunque el país ya tenía normas estrictas sobre visados para ciudadanos rusos y bielorrusos, las recientes "flexibilizaciones introducidas por las federaciones deportivas internacionales" implicaban que más deportistas y personal de apoyo de ambos países podían venir a la nación escandinava para competir.

"Noruega ya mantiene una práctica restrictiva en materia de visados para ciudadanos rusos y bielorrusos, pero ahora la restringe aún más para quién viaje aquí", señaló la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas Hansen, en el comunicado.

Con este objetivo, el gobierno indicó que dará instrucciones a las autoridades de inmigración y a la policía para "denegar la entrada a deportistas profesionales rusos y bielorrusos y al personal de apoyo que los acompañe", al intentar ingresar al país para participar en competiciones deportivas.

Los cambios entrarán en vigor "próximamente", indicó el gobierno.

El comunicado señaló que el deporte de élite ruso mantiene estrechos vínculos con las autoridades rusas y, por lo tanto, no puede "considerarse de forma independiente" de la guerra en Ucrania.

Noruega se prepara para acoger en diciembre la Copa del Mundo de esquí de fondo en la localidad de Trondheim, pero esta decisión implica que los deportistas rusos y bielorrusos podrían quedar excluidos de la competición a pesar de haber sido autorizados por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

La FIS ha permitido que atletas rusos y bielorrusos compitan bajo ciertas condiciones, como no exhibir símbolos nacionales y firmar una declaración de neutralidad.

La medida noruega sigue una decisión similar tomada por Finlandia, su vecina nórdica, que horas antes había anunciado que bloqueará la concesión de visados a deportistas rusos.