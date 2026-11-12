Tragedia en Brooklyn también golpea a Ecuador: joven de Tungurahua murió en derrumbe

Un ecuatoriano de 26 años, oriundo de Tungurahua, falleció tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn, Nueva York.

La tragedia ocurrida en Brooklyn, Nueva York, también enluta a Ecuador. Un joven de 26 años, oriundo de Tungurahua, falleció tras el derrumbe de un edificio de tres pisos, registrado la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026.

El fallecimiento del ecuatoriano fue reportado por la cadena estadounidense Telemundo, que lo identificó entre las víctimas mortales. Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente su nombre.

El colapso ocurrió alrededor de las 16:00, en el sector de Flatbush, donde un edificio residencial y comercial se desplomó junto a un terreno en el que se desarrollaban trabajos de construcción.

¿Qué ocurrió durante el derrumbe en Brooklyn?

El inmueble, ubicado en la avenida Flatbush, cayó sobre una zona de excavación contigua y dejó a varias personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con el reporte más reciente, publicado este jueves 12 de noviembre, la cifra de fallecidos aumentó a seis y al menos 17 personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

Entre los afectados se encuentran siete menores de edad. Sin embargo, las autoridades no han precisado si alguno de ellos figura entre los fallecidos.

Cerca de 250 bomberos y policías participaron en las tareas de búsqueda y rescate, utilizando perros entrenados, herramientas y equipos especializados.

Rescatan a sobrevivientes entre los escombros

En medio de la emergencia, los rescatistas lograron sacar con vida a varias personas, entre ellas una mujer y una familia con dos niños pequeños.

También se difundió un video que muestra a un trabajador mientras rescata a un menor durante el colapso.

Las labores de búsqueda continuaban este jueves, mientras los equipos de emergencia enfrentaban dificultades por la inestabilidad de los restos del edificio.