Tena: hallan sin vida a los dos menores desaparecidos desde el 30 de octubre

Los cuerpos de los dos niños fueron encontrados en el cantón Tena, provincia de Napo.

Los dos menores Andi Alvarado Flor Aracely y Andi Alvarado Leodan Bolívar, reportados como desaparecidos desde el 30 de octubre de 2026, fueron hallados sin vida en el cantón Tena, provincia de Napo.

Los niños habían sido vistos por última vez en el sector Santa Rosa, en la parroquia Puerto Napo.

Fuentes policiales confirmaron a Teleamazonas el hallazgo de los menores. Hasta las 11:50 de este jueves, 12 de noviembre del 2026, no se han establecido las causas de sus muertes.

Se espera que las investigaciones permitan determinar qué ocurrió y las circunstancias en las que fueron encontrados los cuerpos de los menores.

Un detenido por la desaparición de los dos menores en Tena

En el sector Aeropuerto N.º 2 de Tena, los agentes localizaron a un hombre que tenía una orden judicial de detención con fines investigativos por su presunta vinculación con la desaparición de los niños.

La intervención de las fuerzas del orden se realizó tras recibir información sobre su posible ubicación.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de investigación y permitió la detención del ciudadano requerido.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió al caso en su cuenta de X y publicó: "El asesino de niños ya está preso".

La desaparición de los menores fue reportada el 30 de octubre de 2026 en el sector Santa Rosa, parroquia Puerto Napo, en Tena.

Desde entonces su familia buscaba con desesperación a los dos menores.