12 playas de Ecuador bajo bandera roja por fuerte oleaje, advierte Inocar

Las condiciones del mar cambiarán en varios puntos del litoral ecuatoriano entre el 23 y el 25 de junio de 2026.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) advirtió sobre la presencia de oleaje de alta energía, que provocará un estado de mar entre moderado y agitado en la costa continental e insular del país.

¿Qué significa el oleaje de "alta energía"?

Según el pronóstico, las olas provenientes del suroeste del océano Pacífico incrementarán la energía del mar en diferentes sectores costeros.

Esta situación podría generar corrientes de resaca más intensas y rompimientos de olas con mayor fuerza cerca de la orilla.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a turistas, pescadores y habitantes de las zonas costeras mantenerse atentos a los reportes oficiales y respetar las medidas de seguridad establecidas en cada balneario.

Lista completa de las 12 playas con bandera roja

El Inocar informó que 12 playas registrarán un nivel alto de amenaza, identificado con bandera roja.

En la provincia de Esmeraldas se encuentran Quingue y Mompiche.

En Manabí, la alerta aplica para Canoa, Jaramijó, San Lorenzo, Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Ayampe y El Matal.

Mientras que en Santa Elena estarán bajo esta condición las playas de Manglaralto y Salinas-San Lorenzo.

Playas con Bandera Roja (Nivel de Amenaza Alto) Esmeraldas Quingue, Mompiche Manabí Canoa, Jaramijó, San Lorenzo, Puerto Cayo, Machalilla, Puerto López, Ayampe, El Matal Santa Elena Manglaralto, Salinas-San Lorenzo Nota: Además de estas 12 playas, otras 29 zonas costeras permanecerán con bandera amarilla (riesgo medio).

Además, otras 29 playas del país permanecerán con bandera amarilla, lo que representa un nivel medio de amenaza debido al comportamiento del mar durante estos días.

Recomendaciones para quienes visiten las playas

La bandera roja no es una sugerencia, es una prohibición de ingreso al agua. Para evitar emergencias, las autoridades insisten en:

Respetar la señalización: No ignores las banderas ni las advertencias de los salvavidas.

No ignores las banderas ni las advertencias de los salvavidas. Seguir indicaciones: Mantente en contacto con las capitanías de puerto de cada sector.

Mantente en contacto con las capitanías de puerto de cada sector. Monitoreo constante: Si planeas actividades recreativas, consulta el reporte oficial del Inocar actualizado antes de salir de casa.

Si planeas actividades recreativas, consulta el reporte oficial del Inocar actualizado antes de salir de casa. Atención a niños y adultos mayores: Si decides permanecer en la arena, mantente siempre a una distancia prudente de la orilla para evitar ser sorprendido por una ola de mayor tamaño.

También se pide seguir las indicaciones de los organismos de control y de las capitanías de puerto.

El monitoreo de las condiciones marítimas continuará durante toda la semana. Las autoridades insisten en que las personas que planeen actividades recreativas o deportivas en la playa consulten los reportes actualizados antes de ingresar al agua.