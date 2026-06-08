Municipios deben presentar sus planes ante el fenómeno El Niño hasta el 23 de junio

Municipios adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención de riesgos por El Niño

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen hasta el próximo 23 de junio para presentar sus planes de acción frente al evento El Niño 2026-2027.

Así consta en la resolución emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional del pasado 22 de mayo.

Según recordó en un comunicado el Ministerio de Infraestructura y Transporte, cuyo ministro lidera el COE Nacional, esto permitirá consolidar la estrategia de prevención y mitigación que impulsa el Gobierno.

A través de los planes se busca identificar prioridades territoriales, establecer acciones de prevención y definir los mecanismos de preparación y respuesta.

La información que remitan los GAD servirá para evaluar capacidades institucionales, necesidades y riesgos específicos, para proteger a la población.