Municipios deben presentar sus planes ante el fenómeno El Niño hasta el 23 de junio
La información permitirá identificar prioridades territoriales, establecer acciones de prevención y mecanismos de respuesta.
Municipios adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención de riesgos por El Niño
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Actualizado:
08 jun 2026 - 18:54
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen hasta el próximo 23 de junio para presentar sus planes de acción frente al evento El Niño 2026-2027.
Así consta en la resolución emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional del pasado 22 de mayo.
Según recordó en un comunicado el Ministerio de Infraestructura y Transporte, cuyo ministro lidera el COE Nacional, esto permitirá consolidar la estrategia de prevención y mitigación que impulsa el Gobierno.
A través de los planes se busca identificar prioridades territoriales, establecer acciones de prevención y definir los mecanismos de preparación y respuesta.
La información que remitan los GAD servirá para evaluar capacidades institucionales, necesidades y riesgos específicos, para proteger a la población.
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