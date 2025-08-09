Policía libera a dos extranjeros secuestrados por los que pedían USD 100 000

Una pareja de nacionalidad peruana que había sido secuestrada en Guayaquil, fue liberada por las autoridades. Así lo informó la Policía Nacional este sábado 9 de agosto del 2025.

Según las autoridades, los secuestradores pedían 100 000 dólares a cambio de mantenerlos con vida.

Fredy Guzmán, de la Policía Nacional, informó que las dos personas habían llegado al país por turismo y estaban hospedados en un barrio del norte de la ciudad.

Al parecer las víctimas tomaron un taxi para hacer un recorrido y fueron interceptadas por varios sujetos que iban a bordo de una tricimoto , quienes los secuestraron.

"Les retienen sus teléfonos y se comienzan a comunicar con sus familiares para pedirles 50 000 dólares por cada uno de ellos", señaló el oficial.

Las investigaciones del caso llevaron a los agentes policiales a realizar seis allanamientos en la zona de Nueva Prosperina, una de las más violentas del país, donde encontraron a los secuestrados y detuvieron a tres personas por su presunta participación en el hecho, entre los que estaba un adolescente.

La tricimoto que habría sido utilizada para el secuestro también fue decomisada.

Guzmán señaló que uno de los detenidos registra tres antecedentes penales por tenencia y porte de armas de fuego, y que el menor de edad ya había sido aislado en dos ocasiones por el delito de robo a personas.