Ministro confirmó la liberación de policías que fueron retenidos en Chimborazo por las protestas

Miembros de la Policía se han desplegado a las zonas donde los manifestantes bloqueas vías, para habilitar el paso vehicular

Dos policías ya fueron liberados tras ser retenidos, el miércoles 1 de octubre del 2025, por manifestantes de la provincia de Chimborazo. Este hecho lo confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

La retención de los uniformados ocurrió en medio de las protestas indígenas en contra de la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

"El mismo día de ayer (1 de octubre) fueron entregados a la Policía y se encuentran ahora en exámenes médicos", dijo Reimberg en una entrevista con Teleamazonas.

Los agentes fueron retenidos por comuneros de la localidad de Nizag, en el municipio de Alausí, en Chimborazo, después de que habían llegado al lugar para habilitar la carretera de acceso, que estaba bloqueada por manifestantes.

La Policía señaló que unidades de la institución se encontraban "dialogando con los comuneros para su liberación".

El miércoles 1 de octubre, el Ministerio de Defensa también confirmó la liberación de 17 militares que habían sido retenidos, el domingo 28 de septiembre, en la provincia de Imbabura, que se ha convertido en el epicentro del paro convoco por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Además, Reimberg indicó que como Gobierno están "totalmente abiertos al diálogo" y que es la vicepresidenta, María José Pinto, quien está "recorriendo gran parte del país liderando estas mesas de diálogo" con "varios sectores", aunque no precisó con quiénes se han reunido.

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, negó el martes que ellos hayan tenido acercamientos con el Gobierno y este jueves 2 de octubre se instaló un consejo ampliado en el que se tomarán nuevas medidas frente al paro nacional.

El movimiento indígena ya encabezó en 2019 y 2022 masivas protestas que obligaron a los presidentes Lenín Moreno (2017–2021) y Guillermo Lasso (2021–2023) a dar marcha atrás en sus intentos de eliminar los subsidios estatales a los combustibles.