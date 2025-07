Empresa China compensará al Ecuador por fallas en la central hidroeléctrica Coca Codo

Sariha Moya, ministra de Economía y Finanzas, confirmó en entrevista radial que la empresa Power China compensará al Estado ecuatoriano con 400 millones de dólares por las fallas de construcción en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Moya explicó que los problemas en Coca Codo Sinclair no solo generaron pérdidas a la empresa, por lo que no aceptaron una garantía, como proponía la empresa, sino una compensación. “El problema no solo genera pérdidas para la empresa, sino también pérdidas estatales, pérdidas de ingreso”, señaló la ministra.

Según Moya, Power China buscaba que Ecuador acepte una garantía que sería pagada progresivamente a medida que la empresa realizara las reparaciones y mejoras en la hidroeléctrica.

La Ministra señaló que esta modalidad no representaba una compensación directa ni cubría el perjuicio fiscal ocasionado por el bajo rendimiento y los problemas estructurales de la hidroeléctrica.

Tras la negativa al esquema se exigió un mecanismo de reparación económica directa al Estado que finalmente fue aceptado por la empresa china.

Además, se conoció que el Gobierno de Noboa acordó desistir del proceso de arbitraje internacional contra la empresa china Sinohydro —filial de PowerChina— con el fin de que esta última asuma la operación y el mantenimiento de la Coca Codo Sinclair. La medida fue confirmada el pasado miércoles, 9 de julio de 2025, por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.

Por su parte, la canciller Gabriela Sommerfeld ya había adelantado el 8 de julio, en entrevista en Teleamazonas, que el Gobierno suscribió un acuerdo con Power China para que asuma la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica, lo que incluye la entrega al Estado de USD 400 millones.

El "Settlement Agreement" o acuerdo de conciliación establece además que las partes en litigio dejen el arbitraje.

La hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, fue inaugurada en 2016, por un costo de USD 2 763 millones. La central tiene una capacidad de 1 500 megavatios, pero hasta ahora no ha logrado operar al 100%.

El acuerdo entre el Estado y Power China fue parte de los resultados alcanzados en la visita oficial del presidente Daniel Noboa y su comitiva al país asiático, en su gura internacional a finales de junio.