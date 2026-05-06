El emotivo mensaje de Gianni Infantino para Ecuador previo al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, deseó éxitos a la selección de Ecuador previo al inicio de la Copa del Mundo 2026. Lo hizo con fotografías de los jugadores y un video con los goles marcados en el Mundial de Catar 2022.

"La Tri está lista para brillar en el escenario mundial en la Copa Mundial de la FIFA 2026", escribió Infantino en su cuenta de Instagram, la noche del martes 6 de mayo del 2026.

"Le deseo mucha suerte a Ecuador en Norteamérica. Estoy deseando ver el increíble espíritu y el talento de su equipo mientras compiten contra los mejores del mundo", añadió en su publicación.

Los goles de Enner Valencia y Moisés Caicedo en Catar 2022

En el clip se muestran los goles anotados por el delantero Enner Valencia en el debut de Ecuador ante Catar; los marcó desde el punto penal y con un potente cabezazo.

También se muestra el gol que marcó Moisés Caicedo a Senegal, para dejar el marcador 2-1, en el último partido de la Fase de Grupos.

En las fotografías aparece Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) junto a Infantino; el máximo goleador de La Tri, Enner Valencia, el defensa Willian Pacho con toda la hinchada tricolor, y el festejo de los seleccionados, todos de rodillas, abrazados y la mirada al cielo.

El debut de Ecuador en el Mundial 2026, está previsto para el domingo 14 de junio ante Costa de Marfil. El 20 jugará contra Curazao y el 25 cierra la fase de grupos ante Alemania.