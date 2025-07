Marcela Aguiñaga sobre obra en la av. del Bombero: "Si es de pitearnos, nos piteamos"

La Prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre la paralización de las obras en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, Guayaquil. Esto después que este jueves 17 de julio del 2025 se colocó un sello: "Obra temporalmente suspendida por la Prefectura del Guayas y el Ministerio del Ambiente".

La Prefecta Aguiñaga enumeró tres razones para tomar la medida, en medio de una tensión entre el Municipio que lidera el alcalde, Aquiles Álvarez, y el Gobierno Nacional. La Prefecta aclaró que acató una disposición del Ministerio del Ambiente, ente rector de la política pública ambiental, y negó que se tratara de una decisión arbitraria.

"Si es de pitearnos, nos piteamos. No, ahora sí en serio." Con estas palabras, la Prefecta inició un video publicado en su cuenta de X, refiriéndose a la obra suspendida en la avenida del Bombero. Ironizó con una frase: "No es que me levanté, me estaba tomando un café y dije: ¡Oh!, voy a suspenderle la obra al alcalde porque no tengo nada más que hacer", comentó.

Aguiñaga reconoció que existe un conflicto con los residentes del sector, quienes se han mostrado en contra del desarrollo de la obra. Por ello, anunció la conformación de una mesa técnica con participación del Ministerio del Ambiente, el Municipio, la Prefectura y los ciudadanos.

"Aquí no se trata de que una autoridad le ponga el pie a la otra, aquí se trata de que a Guayaquil le vaya bien", enfatizó. Además, agregó que, si es necesario mediar, lo hará: "Si para eso tengo que estar en el medio, lo estaré".