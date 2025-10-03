Cierres viales se mantienen en Ecuador este viernes 3 de octubre, duodécimo día de paro

Se mantienen cierres viales en Ecuador por el paro nacional convocado por la Conaie.

El paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador cumple 12 días este viernes 3 de octubre de 2025.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó que el paro continuará, a pesar de que movimientos indígenas de la Sierra norte anunciaron una tregua temporal.

El Servicio Integral de Seguridad ECU911 reportó a las 06:00 estos cierres viales:

Bolívar

E492 Guaranda vía a Riobamba, por Gallo Rumi sector Vinchoa Grande - Las Herrerias

E491 Guaranda a Ambato, sector Quindigua cerca de la vuelta del Key

E491 Estatira Uquillas y av. Fuerza Aérea, sector Marcopamba

E494 Guaranda - Guanujo, vía Echeandia, sector Atandagua

Cañar

Zhud - Cañar

Cuenca - Zhud - Cochancay

Chimborazo

Riobamba - Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín, cantón Colta; ingreso a Palmira, cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, cantón Alausí; y sectode Tolte, ingreso a Chunchi

Imbabura

Vía Urcuquí - Chiriyacu

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Natabuela - Antonio Ante

Otavalo - Cajas

Ibarra - Zuleta - Cayambe

Otavalo - Cotacachi

Eje vial rural Otavalo Quiroga

Pichincha