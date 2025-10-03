Cierres viales se mantienen en Ecuador este viernes 3 de octubre, duodécimo día de paro
La Conaie ratificó que el paro nacional continuará en contra del Gobierno nacional. Suman 12 días desde la convocatoria de rechazo.
Se mantienen cierres viales en Ecuador por el paro nacional convocado por la Conaie.
Actualizada:
03 oct 2025 - 06:53
El paro nacional en contra de la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador cumple 12 días este viernes 3 de octubre de 2025.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó que el paro continuará, a pesar de que movimientos indígenas de la Sierra norte anunciaron una tregua temporal.
El Servicio Integral de Seguridad ECU911 reportó a las 06:00 estos cierres viales:
Bolívar
- E492 Guaranda vía a Riobamba, por Gallo Rumi sector Vinchoa Grande - Las Herrerias
- E491 Guaranda a Ambato, sector Quindigua cerca de la vuelta del Key
- E491 Estatira Uquillas y av. Fuerza Aérea, sector Marcopamba
- E494 Guaranda - Guanujo, vía Echeandia, sector Atandagua
Cañar
- Zhud - Cañar
- Cuenca - Zhud - Cochancay
Chimborazo
- Riobamba - Cuenca, cerrada en los sectores San Felipe y San Martín, cantón Colta; ingreso a Palmira, cantón Guamote; Tixán, Charicando y Pistishi, cantón Alausí; y sectode Tolte, ingreso a Chunchi
Imbabura
- Vía Urcuquí - Chiriyacu
- Ibarra - Imbaya - Urcuquí
- Natabuela - Antonio Ante
- Otavalo - Cajas
- Ibarra - Zuleta - Cayambe
- Otavalo - Cotacachi
- Eje vial rural Otavalo Quiroga
Pichincha
- Quito - Cayambe, sector punete San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachala, Río Granobles y puente río Pisque
