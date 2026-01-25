Estudiantes de la Sierra tendrán cuatro feriados este 2026 en lo que queda del año escolar

Los estudiantes de la Sierra salen a vacaciones escolares en el mes de junio del 2026.

Los estudiantes de la Sierra y la Amazonía tendrán descansos oficiales en lo que resta del año lectivo 2025-2026, conforme al calendario de feriados nacionales. Se trata de cuatro feriados que coinciden con el período escolar y que permitirán pausas en las actividades académicas, algunos de ellos con fines de semana extendidos.

El primero de estos descansos será por Carnaval, una de las celebraciones más esperadas del calendario. En 2026, el feriado se cumplirá el lunes 16 y martes 17 de febrero, lo que significará dos días consecutivos sin clases para los estudiantes de estas regiones del país.

El siguiente feriado dentro del año escolar será el Viernes Santo, que en 2026 se conmemorará el 3 de abril. Esta fecha, de carácter religioso, es de descanso obligatorio a escala nacional y marca una pausa dentro del segundo quimestre.

Posteriormente, el Día del Trabajo, que se recuerda cada 1 de Mayo, también implicará la suspensión de clases. En 2026, esta fecha caerá viernes, lo que permitirá un fin de semana largo para estudiantes y docentes de la Sierra y la Amazonía.

Finalmente, el feriado por la Batalla de Pichincha, que tradicionalmente se conmemora el 24 de mayo, se trasladará al lunes 25 de mayo de 2026. Este cambio busca fomentar el turismo interno y genera otro descanso dentro del calendario escolar.

Estos cuatro feriados —Carnaval, Viernes Santo, Día del Trabajo y Batalla de Pichincha— marcan los últimos días libres oficiales para los estudiantes de la Sierra y la Amazonía antes de la finalización del año lectivo, y forman parte de la planificación académica establecida por las autoridades educativas.