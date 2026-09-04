Ahora puedes decir 'sí, acepto' los sábados en el Registro Civil

El Registro Civil habilitó el servicio de matrimonios civiles los sábados en agencias seleccionadas de Ecuador.

El Registro Civil del Ecuador anunció que habilitó el servicio de matrimonios civiles los días sábados en determinadas agencias del país.

Con esta medida, las parejas tendrán una nueva alternativa para programar su ceremonia, que anteriormente se realizaba principalmente durante los días laborables.

¿En qué agencias estará disponible?

El servicio no se ofrecerá en todas las oficinas. Los matrimonios de los sábados estarán disponibles únicamente en las agencias habilitadas por el Registro Civil.

La institución indicó que las parejas interesadas pueden consultar cuáles son las oficinas disponibles y planificar su matrimonio a través de su portal oficial.

¿Cómo agendar un matrimonio?

Los ciudadanos pueden revisar la información sobre el servicio, requisitos y agencias disponibles en el sitio web del Registro Civil del Ecuador .

La ampliación de la atención a los sábados busca brindar mayor facilidad para elegir la fecha del matrimonio civil, especialmente para quienes tienen dificultades para realizar el trámite durante la semana.