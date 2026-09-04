Piero Hincapié lidera la nueva colección de ropa retro del Arsenal con importante marca 

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié continúa consolidando su figura dentro y fuera de la cancha tras convertirse en uno de los rostros principales de la nueva campaña publicitaria del Arsenal. En esta ocasión, el club londinense, en colaboración con la marca deportiva adidas, presentó una exclusiva línea de indumentaria urbana denominada EQT Collection, inspirada en los diseños retro más emblemáticos del conjunto inglés.

La participación del central tricolor marca un hito importante en su faceta comercial dentro del fútbol europeo. En el material audiovisual y fotográfico difundido por la institución, Hincapié aparece modelando prendas clave de la colección, las cuales combinan el estilo callejero contemporáneo con elementos visuales tradicionales que evocan la época dorada de los 'Gunners' durante la década de los noventa.

Acompañando al jugador ecuatoriano en las piezas gráficas destacan otras figuras del primer equipo, entre ellas el defensor italiano Riccardo Calafiori y la joven promesa del plantel femenino Katie Reid. La inclusión de Hincapié en el centro de esta estrategia publicitaria demuestra el enorme impacto mediático y el atractivo global que ha alcanzado el futbolista sudamericano desde su llegada a la élite de la Premier League.

La nueva línea EQT Collection incluye desde chaquetas de entrenamiento con corte clásico hasta camisetas de estilo lifestyle, buzos y pantalones deportivos diseñados tanto para el rendimiento como para el uso cotidiano.

Cada pieza incorpora los característicos tonos rojo, blanco y azul, acompañados por el histórico escudo retro del club y el distintivo logo EQT que identificó a la marca alemana a finales del siglo pasado.

Este lanzamiento busca conectar con las nuevas generaciones de aficionados a través del fenómeno del streetwear, fusionando la moda urbana con la pasión futbolística. Para la directiva del Arsenal, aprovechar la imagen de Piero Hincapié no solo refuerza el vínculo con la hinchada británica, sino que potencia exponencialmente la presencia y popularidad de la marca de los Gunners en el mercado latinoamericano.

Las prendas de esta edición limitada ya se encuentran disponibles de manera oficial en la tienda virtual del club, en la aplicación de adidas y en locales seleccionados a nivel mundial. La gran acogida por parte de la afición en redes sociales reafirma a Hincapié no solo como un referente técnico en la zaga, sino también como un conector clave entre el deporte y la moda.