Radiación extremadamente alta en Ecuador este viernes 10 de abril

El Inamhi recomienda no exponerse de forma prolongada en el sol.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó que, este viernes 10 de abril de 2026, se registrará radiación ultravioleta extremadamente alta en la mayoría de provincias de la Sierra ecuatoriana

Entre ellas está: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Así como también en algunas islas de Galápagos.

En cambio, en el resto del país se prevé radiación ultravioleta muy alta. Especialmente en la Costa y Amazonía.

El Inamhi aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y 15:00 en áreas con niveles de radiación UV muy altos y extremadamente altos.

Guayaquil registró temperaturas de hasta 40 grados centigrados

Además, en varias localidades del Ecuador, para el 10 de abril del 2026, se prevé aumento de temperaturas en la región Litoral y Sierra. También puede existir ráfagas de viento.