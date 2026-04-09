¿Lloverá este viernes 10 de abril en Quito?
Se prevé que la capital registre humedad y vientos ligeros.
El pronóstico del clima apunta a una posible presencia de lluvias.
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Actualizada:
09 abr 2026 - 18:43
Según información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el viernes 10 de abril de 2026 podría llover en la Quito.
El pronóstico del clima prevé temperaturas frescas, presencia de humedad y considerable probabilidad de lluvias.
Según la información de la entidad, se registrará una temperatura máxima de 17 °C y una mínima de 8 °C.
También la capital presenciará vientos ligeros, cuya velocidad puede bordear los 6 kilómetros por hora.
El Inamhi advierte además, de radiación ultravioleta alta y extremadamente alta. Sugiere tomar precauciones antes de salir de casa.
Enfatiza que se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.
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