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Quito

¿Lloverá este viernes 10 de abril en Quito?

Se prevé que la capital registre humedad y vientos ligeros. 

El pronóstico del clima apunta a una posible presencia de lluvias.

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Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

09 abr 2026 - 18:43

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Según información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el viernes 10 de abril de 2026 podría llover en la Quito.

El pronóstico del clima prevé temperaturas frescas, presencia de humedad y considerable probabilidad de lluvias. 

Según la información de la entidad, se registrará una temperatura máxima de 17 °C  y una mínima de 8 °C. 

También la capital presenciará vientos ligeros, cuya velocidad puede bordear los 6 kilómetros por hora. 

El Inamhi advierte además, de radiación ultravioleta alta y extremadamente alta. Sugiere tomar precauciones antes de salir de casa. 

Enfatiza que se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.