¿Lloverá este viernes 10 de abril en Quito?

El pronóstico del clima apunta a una posible presencia de lluvias.

Según información emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), el viernes 10 de abril de 2026 podría llover en la Quito.

El pronóstico del clima prevé temperaturas frescas, presencia de humedad y considerable probabilidad de lluvias.

Según la información de la entidad, se registrará una temperatura máxima de 17 °C y una mínima de 8 °C.

También la capital presenciará vientos ligeros, cuya velocidad puede bordear los 6 kilómetros por hora.

El Inamhi advierte además, de radiación ultravioleta alta y extremadamente alta. Sugiere tomar precauciones antes de salir de casa.

Enfatiza que se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.