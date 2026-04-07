Alerta por radiación solar extrema en Ecuador este 8 de abril
El sol golpeará con fuerza este miércoles 8 de abril de 2026. El pronóstico advierte niveles muy altos y extremadamente altos.
Radiación ultravioleta en varias provincias del país
EFE
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Actualizada:
07 abr 2026 - 16:43
El pronóstico del Inamhi advierte que el índice de radiación ultravioleta llegará a niveles entre 8 y 10, considerados muy altos, especialmente en provincias de la Sierra y la Costa.
En el caso de Manabí, el nivel será extremadamente alto, lo que aumenta el riesgo de afectaciones en la piel si no se toman precauciones.
Las autoridades recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 de la mañana y las 15:00, horas en las que la radiación alcanza sus niveles más intensos.
Recomendaciones
Ante estos niveles de radiación, es importante tomar medidas sencillas para evitar daños en la piel y los ojos:
- Usar protector solar con factor SPF 30 o más.
- Utilizar gorras o sombreros de ala ancha.
- Usar gafas con protección UV.
- Evitar actividades al aire libre en las horas de mayor radiación.
- Usar ropa de manga larga si se permanece mucho tiempo bajo el sol.
- Mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua.
- • Buscar sombra siempre que sea posible.
Por qué es importante cuidarse
La exposición prolongada a radiación UV puede provocar quemaduras solares, envejecimiento prematuro de la piel y daños oculares.
Por esta razón, los especialistas insisten en que la prevención es la mejor herramienta, especialmente en países como Ecuador donde la radiación suele ser alta durante gran parte del año.
Lluvias para la tarde y noche del martes 7
El instituto señaló qu entre la tarde del 7 y la mañana del 8 de abril, se prevén lluvias de intensidad variable en varios sectores de la Amazonía y de forma puntual en el norte del Litoral.
En su alerta de monitoreo satelital sostuvo que se aprecia la formación de nubosidad convectiva en el interior de la Amazonía centro.
El Inamhi señaló que esto propicia condiciones para el desarrollo de precipitaciones. Se prevé que estas condiciones continúen intensificándose durante las próximas horas.
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