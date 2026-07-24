Metrovía ofrecerá pasajes gratuitos este 25 de julio con la tarjeta 'La Guayaca'

Usuarios de la Metrovía podrán movilizarse gratis este 25 de julio con tarjeta 'La Guayaca'.

Los usuarios de la Metrovía que cuenten con una tarjeta 'La Guayaca' podrán movilizarse sin costo este sábado 25 de julio, como parte de las actividades conmemorativas por la fundación de Guayaquil.

El beneficio estará disponible entre las 06:00 y las 21:00, período en el que el sistema no descontará el valor del pasaje a quienes ingresen utilizando su tarjeta.

De acuerdo con la información municipal, el incentivo busca facilitar la movilidad de los ciudadanos durante las celebraciones julianas y fomentar el uso del transporte público.

La tarjeta debe estar vigente y en buen estado

En esta ocasión, quienes utilicen el documento podrán realizar sus desplazamientos sin necesidad de recargar saldo para el viaje de ese día, ya que el pasaje será cubierto por la medida especial.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros llevar su tarjeta en buen estado y prever posibles incrementos en la demanda debido a los eventos programados por las fiestas de la ciudad.

Asimismo, recordaron que, una vez concluida la jornada del 25 de julio, el sistema retomará el cobro habitual de las tarifas correspondientes.

Municipio y Gobierno tendrán sesiones solemnes

La ciudad de Guayaquil vivirá una intensa agenda institucional por sus 491 años de proceso fundacional.

Entre el 23 y el 25 de julio se desarrollan sesiones solemnes convocadas por distintas instituciones del Estado, además de festivales, ferias, desfiles, conciertos y actividades culturales.

Las celebraciones reúnen a autoridades nacionales, provinciales y locales, así como a representantes de diferentes sectores de la sociedad, en una de las fechas más importantes del calendario cívico de la ciudad.

El Municipio de Guayaquil realizará su Sesión Solemne el sábado 25 de julio, a las 16:00, en el Salón de la Ciudad "Dr. José Joaquín de Olmedo", ubicado en el Palacio Municipal.

La ceremonia será presidida por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, quien asumió la administración municipal tras la detención de Aquiles Álvarez.