Guayaquil tendrá una jornada cálida y con escasas probabilidades de lluvia este sábado

Los eventos por las fiestas de Guayaquil se realizan todo el fin de semana.

Los habitantes de Guayaquil vivirán este sábado 25 de julio una jornada marcada por el calor y la presencia de nubosidad variable, sin que se esperen lluvias de consideración, de acuerdo con las previsiones meteorológicas para la ciudad.

Durante el día, la temperatura máxima alcanzaría los 32 grados, mientras que en la madrugada y la noche descendería hasta los 24 grados, generando un ambiente cálido característico de la temporada.

Las probabilidades de precipitaciones se mantienen bajas, por lo que las actividades al aire libre podrán desarrollarse con relativa normalidad.

Se esperan vientos moderados

El pronóstico también indica que el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y con amplios periodos de sol.

Además, se prevén vientos de intensidad moderada provenientes del sur, lo que contribuirá a una ligera sensación de frescura en algunos momentos del día.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse hidratada, utilizar protección solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.